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Легенда "Манчестер Сіті" оголосив про завершення кар'єри

Фото: Давід Сілва останні роки кар'єри провів у "Реал Сосьєдаді" (realsociedad.eus)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник збірної Іспанії Давід Сілва прийняв рішення припинити професіональні виступи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спортсмена.

Хавбек повісив бутси на цвях у 37 років. Нещодавно він отримав важку травму хрестоподібних зв'язок коліна.

"Сьогодні сумний для мене день. Настав час попрощатися зі справою, якій я присвятив усе життя. Сьогодні час попрощатися з партнерами – моєю родиною. Сумуватиму за вами. Спасибі вам за те, що дозволили почуватися наче вдома", – заявив Сілва.

Іспанець відіграв 20 сезонів у професіоналах за резерв і першу команду "Валенсії", "Ейбар", "Сельту", "Манчестер Сіті" та "Реал Сосьєдад". Кольори збірної Іспанії він захищав упродовж 12-ти років. На дорослому рівні Сілва виграв усі можливі трофеї, окрім Ліги чемпіонів.

Хто такий Давід Сілва

Уродженець Канарських островів, вихованець "Валенсії". Дебютував у дорослому футболі ще в сезоні 2003/04.

Тоді він грав за "Валенсію" B у Сегунді B. Наступні два сезони провів на правах оренди в "Ейбарі" та "Сельті" відповідно. Згодом віддав 4 роки першій команді "Валенсії". Влітку 2010 року "Манчестер Сіті" придбав хавбека 28,75 млн євро.

У складі "містян" швидко став провідним виконавцем, а в останні сезони на "Етіхаді" був капітаном команди. Завоював із "Ман Сіті" 4 титули АПЛ, 2 Кубка Англії та 5 Кубків англійської ліги, а також два Суперкубка Англії. Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Реал Сосьєдад".

За збірну Іспанії провів 125 матчів, у яких забив 35 м'ячів. Із "Фурією Рохою" тріумфував на Євро-2008, ЧС-2010 та Євро-2012.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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