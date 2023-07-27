Легенда "Манчестер Сіті" оголосив про завершення кар'єри

Хавбек повісив бутси на цвях у 37 років. Нещодавно він отримав важку травму хрестоподібних зв'язок коліна.

"Сьогодні сумний для мене день. Настав час попрощатися зі справою, якій я присвятив усе життя. Сьогодні час попрощатися з партнерами – моєю родиною. Сумуватиму за вами. Спасибі вам за те, що дозволили почуватися наче вдома", – заявив Сілва.

Іспанець відіграв 20 сезонів у професіоналах за резерв і першу команду "Валенсії", "Ейбар", "Сельту", "Манчестер Сіті" та "Реал Сосьєдад". Кольори збірної Іспанії він захищав упродовж 12-ти років. На дорослому рівні Сілва виграв усі можливі трофеї, окрім Ліги чемпіонів.

Хто такий Давід Сілва

Уродженець Канарських островів, вихованець "Валенсії". Дебютував у дорослому футболі ще в сезоні 2003/04.

Тоді він грав за "Валенсію" B у Сегунді B. Наступні два сезони провів на правах оренди в "Ейбарі" та "Сельті" відповідно. Згодом віддав 4 роки першій команді "Валенсії". Влітку 2010 року "Манчестер Сіті" придбав хавбека 28,75 млн євро.

У складі "містян" швидко став провідним виконавцем, а в останні сезони на "Етіхаді" був капітаном команди. Завоював із "Ман Сіті" 4 титули АПЛ, 2 Кубка Англії та 5 Кубків англійської ліги, а також два Суперкубка Англії. Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Реал Сосьєдад".

За збірну Іспанії провів 125 матчів, у яких забив 35 м'ячів. Із "Фурією Рохою" тріумфував на Євро-2008, ЧС-2010 та Євро-2012.