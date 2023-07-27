Легенда "Манчестер Сити" объявил о завершении карьеры

Хавбек повесил бутсы на гвоздь в 37 лет. Недавно он получил тяжелую травму крестообразных связок колена.

"Сегодня грустный для меня день. Пора попрощаться с делом, которому я посвятил всю жизнь. Сегодня пора попрощаться с партнерами – моей семьей. Буду скучать по вам. Спасибо вам за то, что позволили чувствовать себя как дома", – заявил Силва.

Испанец отыграл 20 сезонов в профессионалах за резерв и первую команду "Валенсии", "Эйбар", "Сельту", "Манчестер Сити" и "Реал Сосьедад". Цвета сборной Испании он защищал в течение 12-ти лет. На взрослом уровне Силва выиграл все возможные трофеи, кроме Лиги чемпионов.

Кто такой Давид Силва

Уроженец Канарских островов, воспитанник "Валенсии". Дебютировал во взрослом футболе еще в сезоне 2003/04.

Тогда он играл за "Валенсию" B в Сегунде B. Следующие два сезона провел на правах аренды в "Эйбаре" и "Сельте" соответственно. Затем отдал 4 года первой команде "Валенсии". Летом 2010 года "Манчестер Сити" приобрел хавбека 28,75 млн евро.

В составе "горожан" быстро стал ведущим исполнителем, а в последние сезоны на "Этихаде" был капитаном команды. Завоевал с "Ман Сити" 4 титула АПЛ, 2 Кубка Англии и 5 Кубков английской лиги, а также два Суперкубка Англии. Перед сезоном 2020/21 перешел в "Реал Сосьедад".

За сборную Испании провел 125 матчей, в которых забил 35 мячей. С "Фурией Рохой" триумфовал на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.