Легенда футболу йде: Серхіо Бускетс оголосив про завершення кар'єри

Останній сезон Бускетса

37-річний іспанець заявив, що піде з футболу після завершення свого початкового контракту з "Інтер Маямі". Клуб уже кваліфікувався до плейоф МЛС, тож Бускетс отримає ще один шанс поборотися за трофей перед завершенням кар'єри.

"Я відчуваю, що настав час попрощатися зі своєю кар'єрою професійного футболіста. Минуло майже 20 років насолоди цією неймовірною історією, про яку я завжди мріяв", - сказав футболіст.

Подяка "Барселоні", збірній та "Інтер Маямі"

У своєму зверненні Бускетс подякував "Барселоні", з якою провів 16 років кар’єри.

"У ній я здійснив мрії свого дитинства про те, щоб носити футболку клубу, який я любив, та відсвяткував багато історій на Камп-Ноу, які ніколи не забуду", - зазначив фуктболіст.

Також він подякував збірній Іспанії, відзначивши, що було честю представляти країну на міжнародному рівні. Окремо футболіст згадав і "Інтер Маямі", назвавши його "частиною нового і зростаючого клубу".

Легендарна кар'єра

Бускетс дебютував у першій команді "Барселони" у 2008 році та загалом провів за клуб понад 700 матчів. З каталонцями він здобув дев’ять титулів Ла Ліги, три Ліги чемпіонів, сім Кубків Іспанії та тричі ставав переможцем клубного чемпіонату світу.

У складі збірної Іспанії він виграв чемпіонат Європи-2008, чемпіонат світу-2010 та Євро-2012.

У 2023 році Бускетс приєднався до "Інтер Маямі", де разом із Ліонелем Мессі, Жорді Альбою та Луїсом Суаресом допоміг клубу здобути перший Кубок ліг у 2023-му та Supporters' Shield у 2024 році.

"Це будуть мої останні місяці на полі. Я виходжу на пенсію дуже щасливий, гордий і вдячний. Кінець - це новий початок", - підсумував футболіст.