Легенда "Будівельника" очолив новачка баскетбольної Суперліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу .

56-річний фахівець повернувся до роботи на клубному рівні серед чоловіків. Останні роки тренер присвятив роботі в жіночому баскетболі, де був консультантом і очолював бердянську "Чайку" та збірну U-20.

Мурзін раніше вже працював із "Говерлою". Саме в Івано-Фраківську він досягнув найбільших успіхів у тренерській кар'єрі. Тренер здобув із прикарпатцями бронзові нагороди першості 2010/11 та дійшов до фіналу Кубка України в 2013 році. Також фахівець тренував "Будівельник", "Черкаські Мавпи" та "Київ-Баскет".

Мурзін-баскетболіст зробив собі ім'я саме в "Будівельнику". Він був частиною колективу, що в 1989 році здобув єдиний чемпіонський титул у радянський період. Пізніше двічі став чемпіоном України. Також Мурзін грав в Ізраїлі та Словаччині, а в Україні захищав кольори "Київ-Баскета" та "Одеси".

Напередодні Федерація баскетболу України оголосила список команд, які планують зіграти в прийдешньому сезоні Суперліги. Окрім "Прикарпаття-Говерли" в найвищому дивізіоні виступатимуть "Прометей", "Будівельник", "Дніпро", Київ-Баскет", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Черкаські Мавпи", "БІПА-Одеська область" і "Старий Луцьк".