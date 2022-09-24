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Легенда "Будивельника" возглавил новичка баскетбольной Суперлиги

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Ивано-Франковск, Суббота 24 сентября 2022 14:56
Легенда "Будивельника" возглавил новичка баскетбольной Суперлиги Фото: Евгений Мурзин работал с "Говерлой" в 2009-2015 гг. (facebook.com/academy.goverla)
Автор: Антон Федорцив

Руководство ивано-Франковской "Прикарпатья-Говерлы" назначило Евгения Мурзина главным тренером команды перед сезоном 2022/23 украинской Суперлиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

56-летний специалист вернулся к работе на клубном уровне среди мужчин. Последние годы тренер посвятил работе в женском баскетболе, где был консультантом и возглавлял бердянскую "Чайку" и сборную U-20.

Мурзин ранее уже работал с "Говерлой". Именно в Ивано-Фраковске он добился наибольших успехов в тренерской карьере. Тренер завоевал с прикарпатцами бронзовые награды первенства 2010/11 и дошел до финала Кубка Украины в 2013 году. Также специалист тренировал "Будивельник", "Черкасские Мавпы" и "Киев-Баскет".

Мурзин-баскетболист сделал себе имя именно в "Будивельнике". Он был частью коллектива, который в 1989 году завоевал единственный чемпионский титул в советский период. Позже дважды стал чемпионом Украины. Также Мурзин играл в Израиле и Словакии, а в Украине защищал цвета "Киев-Баскета" и "Одессы".

Накануне Федерация баскетбола Украины объявила список команд, планирующих сыграть в грядущем сезоне Суперлиги. Кроме "Прикарпатья-Говерлы" в наивысшем дивизионе выступят "Прометей", "Будивельник", "Днепр", Киев-Баскет", "Запорожье", "Николаев", "Черкасские Мавпы", "БИПА-Одесская область" и "Старый Луцк".

К слову, накануне "Будивельник" проиграл "Бамбергу" и вылетел из баскетбольной Лиги чемпионов.

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