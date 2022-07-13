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Легенда АПЛ возглавил заокеанский клуб

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Вашингтон, Среда 13 июля 2022 16:39
Легенда АПЛ возглавил заокеанский клуб Фото: Уэйн Руни вернулся в "ДС Юнайтед" (twitter.com/dcunited)
Автор: Антон Федорцив

Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни решил продолжить тренерскую карьеру в североамериканской МЛС, где возглавил столичный "ДС Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

36-летний специалист снова пересек Атлантику ради "черно-красных". На закате игровой карьеры он провел два сезона в составе вашингтонцев (52 матча, 25 голов, 14 ассистов).

Теперь Руни будет тренировать "ДС Юнайтед". Детали контракта со столичным грандом МЛС пока не разглашаются. После получения американской визы англичанин представит свой тренерский штаб.

Менеджерская карьера Руни началась в ноябре 2020 года в "Дерби Каунти". Под его руководством "бараны" в первом сезоне удержались в Чемпионшипе. Подвиг проблемный клуб едва не повторил и в прошлом сезоне. От спасительной позиции "Дерби" отстал на 7 очков, начав сезон с показателем -21.

Лучшие годы игровой карьеры Уэйн Руни провел в составе МЮ. С "красными дьяволами" он завоевал 5 чемпионских титулов, Кубок Англии, 3 Кубка лиги, 4 Суперкубка Англии, триумфовал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на Клубном чемпионате мира.

К слову, накануне "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском поединке в Таиланде.

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