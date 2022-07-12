"Манчестер Юнайтед" разбил "Ливерпуль" в спарринге в Азии

Принципиальное противостояние между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" в Бангкоке завершилось уверенной победой "красных дьяволов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный поединок

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" – 4:0

Голы: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 33, Пеллистри, 76

Дебютный матч для Эрика тен Хага во главе МЮ стал победным. Манкунианцы решили судьбу противостояния в стартовые полчаса, отгрузив мерсисайдцам три мяча.

Санчо открыл счет, когда оборона "Ливерпуля" растерялась после прострела Фернандеша. Далее экс-хавбек "Шахтера" Фред элегантно подсек мяч над Алиссоном, опрометчиво покинувшим ворота. А на десерт Марсьяль реализовал выход один на один с кипером.

После перерыва к тотальным экспериментам прибегли тренеры обеих команд, так что зрители увидели только один гол. На 76-й минуте "Юнайтед" организовали быструю контратаку, на финише которой уругваец Пеллистри искусно уложил мяч от штанги.

Турне обеих команд после этого спарринга продолжится. МЮ улетит в Австралию, где 15 июля встретится с "Мельбурн Виктори", а "Ливерпуль" в Сингапуре тогда же будет противостоять еще одному представителю АПЛ – "Кристал Пэлас".