Легенда АПЛ очолив заокеанський клуб

Екс-капітан збірної Англії Вейн Руні вирішив продовжити тренерську кар'єру в північноамериканській МЛС, де очолив столичний "ДС Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

36-річний фахівець знову перетнув Атлантику заради "чорно-червоних". На схилі ігрової кар'єри він провів два сезони в складі вашингтонців (52 матчі, 25 голів, 14 асистів).

Тепер Руні буде тренувати "ДС Юнайтед". Деталі контракту зі столичним грандом МЛС наразі не розголошуються. Після отримання американської візи англієць презентує свій тренерський штаб.

Менеджерська кар'єра Руні розпочалася у листопаді 2020-го в "Дербі Каунті". Під його керівництвом "барани" в першому сезоні втрималися в Чемпіоншипі. Подвиг проблемний клуб ледь не повторив і в минулому сезоні. Від рятівної позиції "Дербі" відстав на 7 очок, розпочавши сезон із показником -21.

Найкращі роки ігрової кар'єри Вейн Руні провів у складі МЮ. Із "червоними дияволами" він здобув 5 чемпіонських титулів, Кубок Англії, 3 Кубка ліги, 4 Суперкубка Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та на Клубному чемпіонаті світу.