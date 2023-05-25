Легалізація зброї в Україні: Клименко озвучив позицію МВС

Міністр погодився, що суспільство готово до того, щоб мати зброю. "Якщо українці з часом пройдуть відповідне навчання, так", - сказав він.

За його словами, в першу чергу це стосується безпечного поводження зі зброєю. "Тому що в кожній сім'ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також в безпеці. Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї і тренування з такою зброєю, наприклад, тир, де буде зберігатися ваша вогнепальна зброя, тоді так", - заявив міністр.

Клименко наголосив, що зброя повинна зберігатися в окремому місці. "Тоді ми зможемо говорити про те, що наше суспільство до цього готове, що люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей. Носити зброю там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною", - сказав він.