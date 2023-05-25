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Легализация оружия в Украине: Клименко озвучил позицию МВД

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Украина, Четверг 25 мая 2023 11:01
Легализация оружия в Украине: Клименко озвучил позицию МВД Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Легализация оружия в Украине возможна при проведении учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр согласился, что общество готово к тому, чтобы иметь оружие. "Если украинцы со временем пройдут соответствующее обучение, да", - сказал он.

По его словам, в первую очередь это касается безопасного обращения с оружием. "Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности. После того как мы создадим соответствующие условия для хранения такого оружия и тренировки с таким оружием, например, тир , где будет храниться ваше огнестрельное оружие, тогда да", - заявил министр.

Клименко подчеркнул, что оружие должно храниться в отдельном месте. "Тогда мы сможем говорить о том, что наше общество к этому готово, что люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей. Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным", - сказал он.

Напомним, в августе 2022 года в МВД заявляли, что Верховная рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия . Планировалось, что украинцы смогут покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

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