Легализация оружия в Украине: Клименко озвучил позицию МВД

Легализация оружия в Украине возможна при проведении учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах.

Министр согласился, что общество готово к тому, чтобы иметь оружие. "Если украинцы со временем пройдут соответствующее обучение, да", - сказал он.

По его словам, в первую очередь это касается безопасного обращения с оружием. "Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности. После того как мы создадим соответствующие условия для хранения такого оружия и тренировки с таким оружием, например, тир , где будет храниться ваше огнестрельное оружие, тогда да", - заявил министр.

Клименко подчеркнул, что оружие должно храниться в отдельном месте. "Тогда мы сможем говорить о том, что наше общество к этому готово, что люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей. Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным", - сказал он.