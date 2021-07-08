Легализация медицинского каннабиса: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон

Верховная рада планирует рассмотреть закон о легализации медицинского каннабиса. Рассмотрение должно состояться на очередном заседании ВР на следующей неделе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Планируется предварительно вынесение законопроекта о медицинском каннабисе, который уже одобрен профильным комитетом. Речь идет собственно о лекарствах с ним - это пластыри, капли, таблетки, которые нужны для более 2 миллионов больных в Украине", - подчеркнула нардеп.

Напомним, комитет вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. В заключении указано, что он не содержит рисков коррупции.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам здоровья нации рекомендует принять этот документ за основу.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" мы писали, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.