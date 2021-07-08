Легалізація медичного канабісу: у Раді розповіли, коли розглянуть закон

Верховна рада планує розглянути закон про легалізацію медичного канабісу. Розгляд має відбутися на черговому засіданні ВР наступного тижня.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Евгенія Кравчук.

"Планується попередньо винесення законопроекту про медичний канабіс, який уже схвалений профільним комітетом. Мова йде власне про ліки з ним - це пластирі, краплі, пігулки, які потрібні для більше ніж 2 мільйонів хворих в Україні", - підкреслила нардеп.

Нагадаємо, комітет питань антикорупційної політики підтримав законопроект №5596 про регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань здоров'я нації рекомендує ухвалити цей документ за основу.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" ми писали, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу.