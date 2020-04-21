Легализация марихуаны, проституции, игорный бизнес: социолог рассказал об отношении украинцев

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал об отношении украинцев к легализации травы, проституции, игорному бизнесу. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что загвоздка в общем традиционном восприятии той или иной темы, сексуальные услуги существуют столько, сколько существует человечество, но это "аморально".

"Публично признавать поддержку таких шагов, как легализация проституции, людям трудно. Поэтому, то, что каждый четвертый украинец готов к легализации сексуальных услуг - то это уже фантастический показатель, который обеспечен коронавирусом и страхом будущего экономического кризиса", - заявил он.

В то же время, Антипович говорит, что к игорному бизнесу отношение отстраненное.

"К игорному бизнесу отношение отстраненное ведь украинец сам мало играл и не считает себя азартным человеком, поэтому пользуется той информацией, которая до него доходит: о том, что люди проигрывают деньги на автоматах - и это плохо, что матери спасают детей, которые проигрывались на ставках или тех же автоматах - и это плохо", - говорит он.

При таком восприятии отношение к легализации этого направления бизнеса отрицательное. Но все же, если конкретного человека это не касается, то отношение уже лучше, чем к проституции, рассказал социолог.

"Производство и оборот марихуаны в медицинских целях - тут уже сам вопрос подсказывает, что это "в медицинских целях" - то есть это уже хорошо. Если бы просто ее в оборот выпускать, то наверное, больше людей были бы против, ведь это же наркотик. Но если наркотик для блага - уже воспринимают более позитивно", - заявил он.

Однако если бы не тема коронавируса и экономического кризиса, все эти вопросы получили бы еще более низкий уровень поддержки, добавил Антипович.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" за 14 апреля экономический кризис не повлиял на настроения украинцев: большинство граждан против легализации игорного бизнеса и создания рынка сексуальных услуг.