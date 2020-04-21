Легалізація маріхуани, проституції, гральний бізнес: соціолог розповів про ставлення українців

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів про ставлення українців до легалізації трави, проституції, грального бізнесу. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що перешкода в загальному традиційному сприйнятті тієї чи іншої теми, сексуальні послуги існують стільки, скільки існує людство, але це "аморально".

"Публічно визнавати підтримку таких кроків, як легалізація проституції, людям важко. Тому, те, що кожен четвертий українець готовий до легалізації сексуальних послуг - то це вже фантастичний показник, який забезпечений коронавірусом і страхом майбутнього економічної кризи", - заявив він.

У той же час, Антипович каже, що до грального бізнесу відсторонене ставлення.

"До грального бізнесу відсторонене ставлення, адже українець сам мало грав і не вважає себе азартною людиною, тому користується тією інформацією, яка до нього доходить: про те, що люди програють гроші на автоматах - і це погано, що матері рятують дітей, які програвалися на ставках або тих же автоматах - і це погано", - говорить він

При такому сприйнятті ставлення до легалізації цього напрямку бізнесу негативне. Але все ж, якщо конкретної людини це не стосується, то ставлення вже краще, ніж до проституції, розповів соціолог.

"Виробництво та обіг марихуани в медичних цілях - тут вже питання саме підказує, що це "в медичних цілях" - тобто це вже добре. Якщо б просто її в обіг випускати, то напевно, більше людей були б проти, адже це ж наркотик. Але якщо наркотик для блага - вже сприймають більш позитивно", - заявив він.

Однак якщо б не тема коронавірусу та економічної кризи, всі ці питання отримали б ще більш низький рівень підтримки, додав Антипович.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" за 14 квітня економічна криза не вплинула на настрої українців: більшість громадян проти легалізації грального бізнесу і створення ринку сексуальних послуг.