Большинство украинцев против легализации казино и проституции

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Меньше всего украинцы поддерживают создание рынка сексуальных услуг

Экономический кризис не повлиял на настроения украинцев: большинство граждан против легализации игорного бизнеса и создания рынка сексуальных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследования Социологической группы "Рейтинг".

Опрос проходил 10-12 апреля. Против легализации проституции в Украине, как метода для дополнительного наполнения бюджета во время кризиса, высказались 65% граждан. Поддержали данную идею 24% украинцев. Еще 12% респондентов не смогли определиться с ответом. Примечательно, что больше всего противников данной инициативы среди женщин - 75%.

Чуть больше половины украинцев - 55% - также не согласны на легализацию казино. Поддерживают такую идею 33% опрошенных, 12% не смогли определиться. Фото: опрос украинцев происходило 10-12 апреля (ratinggroup.ua)

Больше всего поддержки среди украинцев вызвала инициатива по легализации производства и обороту марихуаны в медицинских целях. Против - меньше половины опрошенных, 49%. "За" выступают 39% граждан. Еще 12% не определились с ответом.

Отметим, в декабре 2019 года против легализации игорного бизнеса выступали 56% украинцев. Законные азартные игры поддерживали 19% граждан.

Напомним, с 20 декабря в Украине прекратили деятельность более 6 тысяч игорных заведений.

Также РБК-Украина сообщало, что в случае принятия закона "Об игорном бизнесе" в Украине, бюджет государства может получить не менее 9 миллиардов гривен.