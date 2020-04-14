ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большинство украинцев против легализации казино и проституции

Новости » Общество     14.04.2020 - 18:54
Большинство украинцев против легализации казино и проституции
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Меньше всего украинцы поддерживают создание рынка сексуальных услуг

Экономический кризис не повлиял на настроения украинцев: большинство граждан против легализации игорного бизнеса и создания рынка сексуальных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследования Социологической группы "Рейтинг".

Опрос проходил 10-12 апреля. Против легализации проституции в Украине, как метода для дополнительного наполнения бюджета во время кризиса, высказались 65% граждан. Поддержали данную идею 24% украинцев. Еще 12% респондентов не смогли определиться с ответом. Примечательно, что больше всего противников данной инициативы среди женщин - 75%.

Чуть больше половины украинцев - 55% - также не согласны на легализацию казино. Поддерживают такую идею 33% опрошенных, 12% не смогли определиться.Большинство украинцев против легализации казино и проституцииФото: опрос украинцев происходило 10-12 апреля (ratinggroup.ua)

Больше всего поддержки среди украинцев вызвала инициатива по легализации производства и обороту марихуаны в медицинских целях. Против - меньше половины опрошенных, 49%. "За" выступают 39% граждан. Еще 12% не определились с ответом.

Отметим, в декабре 2019 года против легализации игорного бизнеса выступали 56% украинцев. Законные азартные игры поддерживали 19% граждан.

Напомним, с 20 декабря в Украине прекратили деятельность более 6 тысяч игорных заведений.

Также РБК-Украина сообщало, что в случае принятия закона "Об игорном бизнесе" в Украине, бюджет государства может получить не менее 9 миллиардов гривен.

Треть украинцев доверяют окружающим Большинству украинцев хватит сбережений не более чем на месяц
Новости Украины опрослегализацияказинопроституция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь