Легализация игорного бизнеса: в ВР появился закон о штрафах для организаторов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Штрафовать предлагают за нарушение требований к верификации игроков

В Верховной раде появился законопроект о штрафах для организаторов азартных игр. Штрафовать предлагают за нарушение требований к верификации посетителя игорного заведения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Соответствующий законопроект №3792 предлагает внести изменения в Уголовный кодекс.

За нарушение установленных законом требований к идентификации (верификации) игрока или посетителя игорного заведения закон предлагает наказывать штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

"То же деяние, повлекшее участие в азартной игре лица, которому законом запрещено быть игроком, наказывается штрафом от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет", - также говорится в тексте законопроекта.

Следует отметить, что в законопроекте № 2285-д о легализации игорного бизнеса также прописана ответственность за нарушение верификации игроков. Однако проект предлагает административную, а не уголовную ответственность за это нарушение.

Напомним, глава комитета ВР по вопросам финансов Данил Гетманцев заявил, что легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд гривен в год.

Как писало РБК-Украина, в Раде объяснили, почему затянулось принятие закона об игорном бизнесе.

Добавим, в НАЗК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.