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Легалізація грального бізнесу: у ВР з'явився закон про штрафи для організаторів

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 16:28
Легалізація грального бізнесу: у ВР з'явився закон про штрафи для організаторів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Штрафувати пропонують за порушення вимог до верифікації гравців

У Верховній раді з'явився законопроект про штрафи для організаторів азартних ігор. Штрафувати пропонують за порушення вимог щодо верифікації відвідувача грального закладу.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Відповідний законопроект №3792 пропонує внести зміни до Кримінального кодексу.

За порушення встановлених законом вимог щодо ідентифікації (верифікації) гравця або відвідувача грального закладу закон пропонує карати штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

"Те саме діяння, що спричинило участь в азартній грі особи, якій законом заборонено бути гравцем, карається штрафом від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років", - також йдеться у тексті законопроекту.

Слід зазначити, у законопроекті № 2285-д про легалізацію грального бізнесу також прописана відповідальність за порушення верифікації гравців. Однак проект пропонує адміністративну, а не кримінальну відповідальність за це порушення.

Нагадаємо, глава комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що легалізація азартних ігор принесе державі приблизно 4,5 млрд гривень у рік.

Як писало РБК-Україна, у Раді пояснили, чому затягнулося прийняття закону про гральний бізнес.

Додамо, у НАПК попереджали, що прийняття цього закону в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.

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