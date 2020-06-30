Легализация игорного бизнеса: НАПК дало рекомендации к закону

Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило рекомендации к закону об игорном бизнесе. Во вторник Верховная рада начала рассмотрение документа во втором чтении.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Из закона предлагают исключить:

положение о том, что особенности проведения межгосударственных лотерей могут определяться лицензионными условиями: поскольку межгосударственные лотереи имеют статус государственных лотерей в Украине, такие особенности должны определять на законодательном уровне;

оценочные понятия такие как: "и т.д.", "другие требования", "другие обязанности";

положения, которыми аннулирование лицензии применяется, как санкция, поскольку, согласно закону, аннулирование могут применить только по решению суда.

положение о праве Уполномоченного органа устанавливать порядок инспектирования игрового оборудования, поскольку оно принадлежит органу, осуществляющему деятельность по оценке соответствия, в том числе сертификацию и инспектирование;

положение об установлении уполномоченным органом перечня субъектов сертификации.

Терминология, употребляемая в документе, требует уточнения и унификации: надо четко определить понятие "лицензия", "ответственная игра", "азартная игра".

НАПК рекомендует определить исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, а также четко определить последовательность действий для получения лицензии и оплаты ее стоимости (сначала оплата, а затем - выдача или наоборот).

Нацагентство рекомендует четко установить, на каком праве организатору азартных игр должно принадлежать игровое оборудование (исключительно на праве собственности или на праве собственности или пользования).

В проекте также просят четко определить количество голосов членов Уполномоченного органа, необходимое для принятия того или иного решения (5 или 7).

В законе, отмечают в НАПК, следует прописать процедуру обжалования решения уполномоченного органа субъектами хозяйствования не только в суде, но и в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования.

Также рекомендуют детализировать порядок и способ проведения мониторинга деятельности организаторов азартных игр.

Кроме того, необходимо четко определить, что лицензия в понимании указанного закона - это право на осуществление вида хозяйственной деятельности, а следовательно она не может выдаваться на единицу игорного оборудования. В данном случае целесообразно вместо лицензии ввести разрешение на единицу игорного оборудования.

Рекомендуется уточнить в законе порядок и сроки введения системы Государственного онлайн мониторинга и контроля и предоставления права отдельным хозяйствующим субъектам на осуществление деятельности в сфере азартных игр.

"Установить в проекте закона перечень оснований для признания, в том числе администрацией заведения, отдельных лиц "нежелательными" и раскрыть в проекте закона содержание указанного понятия", - отмечают в НАПК.

Необходимо, по мнению нацагентства, пересмотреть целесообразность создания пяти отдельных реестров по каждому виду азартных игр, поскольку их разработка и ведение т предусматривает существенные расходы из государственного бюджета.

Напомним, Рада сегодня приступила к закону об игорном бизнесе во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, ранее в НАПК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.