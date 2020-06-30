Легализация игорного бизнеса: НАПК дало рекомендации к закону

Рекомендации направлены на избежание коррупции в документе
Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило рекомендации к закону об игорном бизнесе. Во вторник Верховная рада начала рассмотрение документа во втором чтении.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Из закона предлагают исключить:
Терминология, употребляемая в документе, требует уточнения и унификации: надо четко определить понятие "лицензия", "ответственная игра", "азартная игра".
НАПК рекомендует определить исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, а также четко определить последовательность действий для получения лицензии и оплаты ее стоимости (сначала оплата, а затем - выдача или наоборот).
Нацагентство рекомендует четко установить, на каком праве организатору азартных игр должно принадлежать игровое оборудование (исключительно на праве собственности или на праве собственности или пользования).
В проекте также просят четко определить количество голосов членов Уполномоченного органа, необходимое для принятия того или иного решения (5 или 7).
В законе, отмечают в НАПК, следует прописать процедуру обжалования решения уполномоченного органа субъектами хозяйствования не только в суде, но и в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования.
Также рекомендуют детализировать порядок и способ проведения мониторинга деятельности организаторов азартных игр.
Кроме того, необходимо четко определить, что лицензия в понимании указанного закона - это право на осуществление вида хозяйственной деятельности, а следовательно она не может выдаваться на единицу игорного оборудования. В данном случае целесообразно вместо лицензии ввести разрешение на единицу игорного оборудования.
Рекомендуется уточнить в законе порядок и сроки введения системы Государственного онлайн мониторинга и контроля и предоставления права отдельным хозяйствующим субъектам на осуществление деятельности в сфере азартных игр.
"Установить в проекте закона перечень оснований для признания, в том числе администрацией заведения, отдельных лиц "нежелательными" и раскрыть в проекте закона содержание указанного понятия", - отмечают в НАПК.
Необходимо, по мнению нацагентства, пересмотреть целесообразность создания пяти отдельных реестров по каждому виду азартных игр, поскольку их разработка и ведение т предусматривает существенные расходы из государственного бюджета.
Напомним, Рада сегодня приступила к закону об игорном бизнесе во втором чтении.
Как писало РБК-Украина, ранее в НАПК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.
Автор: Юлия Струк