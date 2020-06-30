Легалізація грального бізнесу: НАЗК дало рекомендації до закону

Рекомендації спрямовані на уникнення корупції у документі
Національне агентство з питань запобігання корупції надало рекомендації до закону про гральний бізнес. У вівторок Верховна рада почала розгляд документу у другому читанні.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
З закону пропонують виключити:
Термінологія, що вживається у документі, потребує уточнення та уніфікації: треба чітко визначити поняття "ліцензія", "відповідальна гра", "азартна гра".
НАЗК рекомендує визначити виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягатимуть ліцензуванню, а також чітко визначити послідовність дій для отримання ліцензії та оплати її вартості (спочатку оплата, а потім - видача чи навпаки).
Нацагентство рекомендує чітко встановити, на якому праві організатору азартних ігор має належати гральне обладнання (виключно на праві власності або на праві власності чи користування).
У проекті також просять чітко визначити кількість голосів членів Уповноваженого органу, необхідну для прийняття того чи іншого рішення (5 чи 7).
У законі, наголошують у НАЗК, слід прописати процедуру оскарження рішення Уповноваженого органу суб’єктами господарювання не тільки до суду, а й до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
Також рекомендують деталізувати порядок та спосіб проведення моніторингу діяльності організаторів азартних ігор.
Крім того, необхідно чітко визначити, що ліцензія у розумінні вказаного закону - це право на провадження виду господарської діяльності, а отже вона не може видаватися на одиницю грального обладнання. У цьому випадку доцільно замість ліцензії запровадити дозвіл на одиницю грального обладнання.
Рекомендується уточнити у законі порядок та строки запровадження системи Державного онлайн моніторингу та контролю та надання права окремим господарюючим суб’єктам на здійснення діяльності у сфері азартних ігор.
"Встановити у проекті закону перелік підстав для визнання, у тому числі адміністрацією закладу, окремих осіб "небажаними" та розкрити у проекті закону зміст вказаного поняття", - зазначають у НАЗК.
Необхідно, на думку нацагентства, переглянути доцільність створення п'яти окремих реєстрів по кожному виду азартних ігор, оскільки їх розробка і ведення передбачає суттєві витрати з державного бюджету.
Нагадаємо, Рада сьогодні приступила до закону про гральний бізнес у другому читанні.
Як писало РБК-Україна, раніше у НАЗК попереджали, що прийняття цього закону у нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.
Автор: Юлия Струк