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Легалізація грального бізнесу: НАЗК дало рекомендації до закону

Новини » Політика   

Рекомендації спрямовані на уникнення корупції у документі

Національне агентство з питань запобігання корупції надало рекомендації до закону про гральний бізнес. У вівторок Верховна рада почала розгляд документу у другому читанні.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

З закону пропонують виключити:

  • положення про те, що особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатися ліцензійними умовами: оскільки міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні, такі особливості мають визначати на законодавчому рівні;
  • оціночні поняття такі як: "тощо", "інші вимоги", "інші обов’язки";
  • положення, якими анулювання ліцензії застосовується, як санкція, оскільки, відповідно до закону, анулювання можуть застосувати виключно за рішенням суду.
  • положення щодо права Уповноваженого органу встановлювати порядок інспектування грального обладнання, оскільки воно належить органу, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, в тому числі сертифікацію та інспектування;
  • положення про встановлення Уповноваженим органом переліку суб’єктів сертифікації.

Термінологія, що вживається у документі, потребує уточнення та уніфікації: треба чітко визначити поняття "ліцензія", "відповідальна гра", "азартна гра".

НАЗК рекомендує визначити виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягатимуть ліцензуванню, а також чітко визначити послідовність дій для отримання ліцензії та оплати її вартості (спочатку оплата, а потім - видача чи навпаки).

Нацагентство рекомендує чітко встановити, на якому праві організатору азартних ігор має належати гральне обладнання (виключно на праві власності або на праві власності чи користування).

У проекті також просять чітко визначити кількість голосів членів Уповноваженого органу, необхідну для прийняття того чи іншого рішення (5 чи 7).

У законі, наголошують у НАЗК, слід прописати процедуру оскарження рішення Уповноваженого органу суб’єктами господарювання не тільки до суду, а й до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Також рекомендують деталізувати порядок та спосіб проведення моніторингу діяльності організаторів азартних ігор.

Крім того, необхідно чітко визначити, що ліцензія у розумінні вказаного закону - це право на провадження виду господарської діяльності, а отже вона не може видаватися на одиницю грального обладнання. У цьому випадку доцільно замість ліцензії запровадити дозвіл на одиницю грального обладнання.

Рекомендується уточнити у законі порядок та строки запровадження системи Державного онлайн моніторингу та контролю та надання права окремим господарюючим суб’єктам на здійснення діяльності у сфері азартних ігор.

"Встановити у проекті закону перелік підстав для визнання, у тому числі адміністрацією закладу, окремих осіб "небажаними" та розкрити у проекті закону зміст вказаного поняття", - зазначають у НАЗК.

Необхідно, на думку нацагентства, переглянути доцільність створення п'яти окремих реєстрів по кожному виду азартних ігор, оскільки їх розробка і ведення передбачає суттєві витрати з державного бюджету.

Нагадаємо, Рада сьогодні приступила до закону про гральний бізнес у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, раніше у НАЗК попереджали, що прийняття цього закону у нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.

Автор: Юлия Струк

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