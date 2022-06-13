"Легалайз" в Украине. Кто и как сможет использовать коноплю законно

Отмечается, что данный документ не предусматривает свободную продажу каннабиса, а также освобождение от ответственности за его незаконный оборот.

В сравнительной таблице указаны главные принципы изготовления и продажи медицинского каннабиса, в частности:

деятельность по культивированию и (или) использованию растений медицинского каннабиса сможет осуществляться только юридическими лицами при наличии у них соответствующей лицензии в пределах, определенных Кабинетом министров;

каждая партия такого средства должна иметь маркировку и единицы фасованной продукции с уникальным штрих-кодом;

и единицы фасованной продукции с уникальным штрих-кодом; оборот растений каннабиса будет осуществляться при условии обеспечения контроля и прослеживаемости на всех этапах такого обращения: с маркировкой каждой партии, ведением электронного реестра перемещения партий;

розничная торговля соответствующими препаратами будет осуществляться исключительно с предъявлением электронных рецептов.

Также отмечается, что продавать медицинский каннабис могут аптечные учреждения всех форм собственности при наличии у них соответствующей лицензии. Выписывание рецептов на препараты с наркотическими веществами и их продажа осуществляется только в электронной форме через электронную систему здравоохранения.

"Порядок регистрации, ведения учета и хранения, а также правила оформления электронных рецептов определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту", - говорится в документе.