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"Легалайз" в Украине. Кто и как сможет использовать коноплю законно

Фото: кто и как сможет приобрести коноплю законно (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

В Верховной Раде появился текст законопроекта №7457 о легализации медицинского каннабиса. Документ предусматривает главные принципы продажи и использования наркотических веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что данный документ не предусматривает свободную продажу каннабиса, а также освобождение от ответственности за его незаконный оборот.

В сравнительной таблице указаны главные принципы изготовления и продажи медицинского каннабиса, в частности:

  • деятельность по культивированию и (или) использованию растений медицинского каннабиса сможет осуществляться только юридическими лицами при наличии у них соответствующей лицензии в пределах, определенных Кабинетом министров;
  • каждая партия такого средства должна иметь маркировку и единицы фасованной продукции с уникальным штрих-кодом;
  • оборот растений каннабиса будет осуществляться при условии обеспечения контроля и прослеживаемости на всех этапах такого обращения: с маркировкой каждой партии, ведением электронного реестра перемещения партий;
  • розничная торговля соответствующими препаратами будет осуществляться исключительно с предъявлением электронных рецептов.

Также отмечается, что продавать медицинский каннабис могут аптечные учреждения всех форм собственности при наличии у них соответствующей лицензии. Выписывание рецептов на препараты с наркотическими веществами и их продажа осуществляется только в электронной форме через электронную систему здравоохранения.

"Порядок регистрации, ведения учета и хранения, а также правила оформления электронных рецептов определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту", - говорится в документе.

Ранее мы сообщали, что 10 июня в парламенте зарегистрировали проект закона о легализации медицинского каннабиса.

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