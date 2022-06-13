"Легалайз" в Украине. Кто и как сможет использовать коноплю законно

В Верховной Раде появился текст законопроекта №7457 о легализации медицинского каннабиса. Документ предусматривает главные принципы продажи и использования наркотических веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.
Отмечается, что данный документ не предусматривает свободную продажу каннабиса, а также освобождение от ответственности за его незаконный оборот.
В сравнительной таблице указаны главные принципы изготовления и продажи медицинского каннабиса, в частности:
Также отмечается, что продавать медицинский каннабис могут аптечные учреждения всех форм собственности при наличии у них соответствующей лицензии. Выписывание рецептов на препараты с наркотическими веществами и их продажа осуществляется только в электронной форме через электронную систему здравоохранения.
"Порядок регистрации, ведения учета и хранения, а также правила оформления электронных рецептов определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту", - говорится в документе.
Ранее мы сообщали, что 10 июня в парламенте зарегистрировали проект закона о легализации медицинского каннабиса.
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