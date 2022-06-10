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Закон о медицинском каннабисе внесли в Раду: для каких пациентов его легализуют

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Киев, Пятница 10 июня 2022 17:30
Закон о медицинском каннабисе внесли в Раду: для каких пациентов его легализуют Фото: в Украине хотят легализовать медицинский каннабис (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

По состоянию на вечер 10 июня текст документа еще не опубликован. Инициатор законопроекта - Кабинет министров.

Предполагается, что закон урегулирует оборот каннабиса в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Это позволит расширить доступ пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине понимают, сколько пациентов нуждается в медикаментозном лечении препаратами на основе каннабиса. Вещество каннабидиол, которое используется в таких препаратах, не представляет интерес для рекреационного употребления.

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