Закон о медицинском каннабисе внесли в Раду: для каких пациентов его легализуют
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.
По состоянию на вечер 10 июня текст документа еще не опубликован. Инициатор законопроекта - Кабинет министров.
Предполагается, что закон урегулирует оборот каннабиса в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Это позволит расширить доступ пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине понимают, сколько пациентов нуждается в медикаментозном лечении препаратами на основе каннабиса. Вещество каннабидиол, которое используется в таких препаратах, не представляет интерес для рекреационного употребления.
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