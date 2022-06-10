Закон о медицинском каннабисе внесли в Раду: для каких пациентов его легализуют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Предполагается, что закон урегулирует оборот каннабиса в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Это позволит расширить доступ пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) , полученных в результате войны.

По состоянию на вечер 10 июня текст документа еще не опубликован. Инициатор законопроекта - Кабинет министров.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине понимают, сколько пациентов нуждается в медикаментозном лечении препаратами на основе каннабиса. Вещество каннабидиол, которое используется в таких препаратах, не представляет интерес для рекреационного употребления.

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