"Легалайз" в Україні. Хто і як зможе використовувати коноплю законно

У Верховній Раді з'явився текст законопроекту №7457 про легалізацію медичного канабісу. Документ передбачає головні принципи продажу та використання наркотичних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті парламенту.
Зазначається, що даний документ не передбачає вільний продаж канабісу, а також звільнення від відповідальності за його незаконний обіг.
У порівняльній таблиці вказані головні принципи виготовлення та продажу медичного канабісу, зокрема:
Також зазначається, що продавати медичний канабіс можуть аптечні заклади усіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії. Виписування рецептів на препарати з наркотичними речовинами та їх продаж здійснюється лише в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я.
"Порядок реєстрації, ведення обліку і зберігання, а також правила оформлення електронних рецептів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу", - йдеться у документі.
Раніше ми повідомляли, що 10 червня в парламенті зареєстрували проект закону про легалізацію медичного канабісу.
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