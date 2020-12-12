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Ледовый коллапс в Киеве: коммунальщики увеличат количество спецтехники

Киев, Суббота 12 декабря 2020 13:02
Ледовый коллапс в Киеве: коммунальщики увеличат количество спецтехники
Фото: гололедица (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в ближайшие дни сохранится гололедица на дорогах. В связи с этим коммунальщики планируют привлечь большее число специальной техники на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В ночь с пятницы на субботу в столице работали 337 единиц спецтехники, которая обрабатывала дороги и тротуары противогололедными средствами.

"Этой ночью дорожники усиленно обрабатывали улицы малоэтажной застройки (частного сектора). За прошедшие сутки были использованы: 692,6 тонн соли, 1339,1 тонн песчано-соляной смеси, 94,5 тонн песка, 64,7 тонн жидких хлоридов", - сообщили в КГГА.

Также коммунальщики отметили, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь при температуре -2 градуса. Поэтому, количество техники может быть увеличено.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на большей территории страны сегодня сохранится гололедица. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Отметим, сегодня, 12 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Днем на большей территории страны ожидаются мокрый снег с дождем, температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +6 градусов.

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Новости Украины Общество КиевКГГАКиевгололедица

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