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Льодовий колапс у Києві: комунальники збільшать кількість спецтехніки

Київ, Субота 12 грудня 2020 13:02
Льодовий колапс у Києві: комунальники збільшать кількість спецтехніки
Фото: ожеледиця (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві найближчими днями збережеться ожеледиця на дорогах. У зв'язку з цим комунальники планують залучити більшу кількість спеціальної техніки на дорогах.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

В ніч з п'ятниці на суботу в столиці працювали 337 одиниць спецтехніки, яка обробляла дороги і тротуари протиожеледними засобами.

"Цієї ночі дорожники посилено обробляли вулиці малоповерхової забудови (приватного сектору). За минулу добу були використані: 692,6 тонн солі, 1339,1 тонн піщано-соляної суміші, 94,5 тонн піску, 64,7 тонн рідких хлоридів", - повідомили в КМДА.

Також комунальники відзначили, що найближчими днями синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ при температурі -2 градуси. Тому, кількість техніки може бути збільшена.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на більшій території країни сьогодні збережеться ожеледиця. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Зазначимо, сьогодні, 12 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Вдень на більшій території країни очікуються мокрий сніг з дощем, температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +6 градусів.

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Новини України Суспільство КиївКМДАКиївгололедица

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