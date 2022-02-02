League of Legends получит новую героиню Ренату Гласк: что о ней известно

League of legends анонсировала 159-го чемпиона - Ренату Гласк. Она станет доступной после выхода обновления 12.4.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу League of legends.

Известно, что баронесса будет исполнять роль саппорта.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как компания Sony заявила о намерении приобрести разработчика игр Halo и Destiny-Bungie. Сумма сделки может составить 3,6 млрд долларов.

В частности, в прошлом месяце техногигант Microsoft заявил о приобретение разработчика игр Activision Blizzard.