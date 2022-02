League of Legends получит новую героиню Ренату Гласк: что о ней известно

League of legends анонсировала 159-го чемпиона - Ренату Гласк. Она станет доступной после выхода обновления 12.4.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу League of legends.

Известно, что баронесса будет исполнять роль саппорта.

Фото: Рената Гласк (leagueoflegends.com)

Какие умения у Гласк:

Пассивное умение: автоатаки будут обозначать врагов, увеличивая по ним урон. Метка будет сохраняться до тех пор, пока атака не будет успешной.

Your browser does not support HTML5 video.

Q (рукопожатие): чемпион выпускает снаряд, который обездвиживает. Работает только на первом встречном персонаже. Повторное использование умения отбросит чемпиона и оглушить его. В то же время урон получат все, с кем столкнется этот персонаж.

Your browser does not support HTML5 video.

W (антикризисные меры): умение, которое повышает скорость атаки и передвижения Ренаты или же ее союзного чемпиона. Работает, если двигаться в направлении врагов. В случае смерти во время действия умения - чемпион восстановит свое здоровье, однако повторно умрет уже через 3 секунды.

Your browser does not support HTML5 video.

E (программа лояльности): химтековые ракеты, которые наносят всем вред, кто окажется в радиусе их действия. В то же время все ближние союзники получат дополнительный щит, а враг - замедлится.

Your browser does not support HTML5 video.

R (смена руководства): облако химикатов в котором враги получат "бешенство". С повышенной скоростью атаки - они начнут нападать на всех вокруг, даже на своих союзников.