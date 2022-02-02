ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

League of Legends получит новую героиню Ренату Гласк: что о ней известно

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 13:25
League of Legends получит новую героиню Ренату Гласк: что о ней известно Фото: League of Legends получит новую героиню Ренату Гласк (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

League of legends анонсировала 159-го чемпиона - Ренату Гласк. Она станет доступной после выхода обновления 12.4.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу League of legends.

Известно, что баронесса будет исполнять роль саппорта.

Фото: Рената Гласк (leagueoflegends.com)

Какие умения у Гласк:

  • Пассивное умение: автоатаки будут обозначать врагов, увеличивая по ним урон. Метка будет сохраняться до тех пор, пока атака не будет успешной.
  • Q (рукопожатие): чемпион выпускает снаряд, который обездвиживает. Работает только на первом встречном персонаже. Повторное использование умения отбросит чемпиона и оглушить его. В то же время урон получат все, с кем столкнется этот персонаж.
  • W (антикризисные меры): умение, которое повышает скорость атаки и передвижения Ренаты или же ее союзного чемпиона. Работает, если двигаться в направлении врагов. В случае смерти во время действия умения - чемпион восстановит свое здоровье, однако повторно умрет уже через 3 секунды.
  • E (программа лояльности): химтековые ракеты, которые наносят всем вред, кто окажется в радиусе их действия. В то же время все ближние союзники получат дополнительный щит, а враг - замедлится.
  • R (смена руководства): облако химикатов в котором враги получат "бешенство". С повышенной скоростью атаки - они начнут нападать на всех вокруг, даже на своих союзников.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как компания Sony заявила о намерении приобрести разработчика игр Halo и Destiny-Bungie. Сумма сделки может составить 3,6 млрд долларов.

В частности, в прошлом месяце техногигант Microsoft заявил о приобретение разработчика игр Activision Blizzard.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом