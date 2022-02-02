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League of Legends отримає нову героїню Ренату Гласк: що про неї відомо

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Середа 02 лютого 2022 13:25
League of Legends отримає нову героїню Ренату Гласк: що про неї відомо Фото: League of Legends отримає нову героїню Ренату Гласк (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

League of legends анонсувала 159-го чемпіона - Ренату Гласк. Вона стане доступною після виходу оновлення 12.4.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу League of legends.

Відомо, що баронеса виконуватиме роль саппорта.

Фото: Рената Гласк (leagueoflegends.com)

Які вміння у Гласк:

  • Пасивне вміння: автоатаки позначатимуть ворогів, збільшуючи по ним шкоду. Мітка зберігатиметься до тих пір, доки атака не буде успішною.
  • Q (рукостискання): чемпіон випускає снаряд, який знерухомлює. Працює лише на першому зустрічному персонажі. Повторне використання вміння відкине чемпіона й оглушить його. Водночас шкоди отримають усі, з ким зіткнеться цей персонаж.
  • W (антикризові заходи): уміння, яке підвищує швидкість атаки й пересування Ренати або ж її союзного чемпіона. Працює, якщо рухатись у напрямку ворогів. У разі смерті під час дії вміння - чемпіон поновить своє здоров’я, однак повторно помре вже через 3 секунди.
  • E (програма лояльності): хімтекові ракети, які завдають усім шкоди, хто опиниться в радіусі їх дії. Водночас усі ближні союзники отримають додатковий щит, а ворог - уповільниться.
  • R (зміна керівництва): хмара хімікатів у якій вороги отримають "сказ". З підвищенною швидкістю атаки - вони почнуть нападати на всіх навколо, навіть на своїх союзників.

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало і про те, як компанія Sony заявила про намір придбати розробника ігор Halo і Destiny-Bungie. Сума угоди може становити 3,6 млрд доларів.

Зокрема, минулого місяця техногігант Microsoft заявив про придбання розробника ігор Activision Blizzard.

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