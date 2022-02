League of Legends отримає нову героїню Ренату Гласк: що про неї відомо

League of legends анонсувала 159-го чемпіона - Ренату Гласк. Вона стане доступною після виходу оновлення 12.4.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу League of legends.

Відомо, що баронеса виконуватиме роль саппорта.

Фото: Рената Гласк (leagueoflegends.com)

Які вміння у Гласк:

Пасивне вміння: автоатаки позначатимуть ворогів, збільшуючи по ним шкоду. Мітка зберігатиметься до тих пір, доки атака не буде успішною.

Q (рукостискання): чемпіон випускає снаряд, який знерухомлює. Працює лише на першому зустрічному персонажі. Повторне використання вміння відкине чемпіона й оглушить його. Водночас шкоди отримають усі, з ким зіткнеться цей персонаж.

W (антикризові заходи): уміння, яке підвищує швидкість атаки й пересування Ренати або ж її союзного чемпіона. Працює, якщо рухатись у напрямку ворогів. У разі смерті під час дії вміння - чемпіон поновить своє здоров’я, однак повторно помре вже через 3 секунди.

E (програма лояльності): хімтекові ракети, які завдають усім шкоди, хто опиниться в радіусі їх дії. Водночас усі ближні союзники отримають додатковий щит, а ворог - уповільниться.

R (зміна керівництва): хмара хімікатів у якій вороги отримають "сказ". З підвищенною швидкістю атаки - вони почнуть нападати на всіх навколо, навіть на своїх союзників.