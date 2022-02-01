ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вслед за Microsoft: Sony приобретет компанию-разработчика Halo и Destiny

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 16:12
Вслед за Microsoft: Sony приобретет компанию-разработчика Halo и Destiny Фото: Sony приобретет компанию-разработчика Halo и Destiny (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Sony заявила о намерении приобрести разработчика игр Bungie, которая является создателем серии Destiny и Halo. Техногигант рассчитывает потратить на это 3,6 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Techradar.

Объявление о намерении приобрести Bungie прозвучало после громкого соглашения между Microsoft и Activision Blizzard.

По словам главного исполнительного директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, студия Bungie и в дальнейшем будет оставаться независимой и мультиплатформенной.

"Поэтому мы считаем, что для нее имеет смысл работать вместе с организацией PlayStation Studios, и мы невероятно рады возможностям синергии и сотрудничества между этими двумя группами мирового уровня", - добавил Райан.

Напомним, на прошлой неделе Microsoft заявила о приобретении Activision за 68,7 млрд долларов. Вероятно, контракт с Bungie может казаться менее привлекательным, однако лишь несколько студий могут похвастаться своими масштабами, как в Activision.

"Bungie создает игры с выдающимися технологиями, в которые невероятно интересно играть. У них также есть непревзойденная преданность сообществам, которые играют в их игры, и все в PlayStation и PlayStation Studios будут в восторге от того, чем мы можем поделиться и чему научиться у них", - отметил председатель PlayStation Studios Хермен Хюльст.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о многомиллиардном соглашении между Microsoft и Activision Blizzard.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Sony
NEWS
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу