І хоча Ле Пен сказала, що Париж надаватиме матеріальну та гуманітарну допомогу Києву, вона наголосила, що Франція більше не має фінансових можливостей для подальшої грошової підтримки.

За словами політика, її країна має намір виконувати вже взяті на себе зобов’язання перед Україною. Зокрема, йдеться про участь Парижа у спільному кредиті Європейського союзу для Києва на суму 90 млрд. євро (близько 99,2 млрд. доларів).

Водночас, Ле Пен підкреслила, що стан французьких державних фінансів не дозволяє країні надавати Україні додаткову фінансову допомогу.

Ле Пен готова зустрітися із Зеленським

Після зустрічі з українським послом Вадимом Омельченком французький політик попросила передати президентові України Володимиру Зеленському, що готова зустрітися з ним у Парижі чи Брюсселі.

За словами Омельченка, під час переговорів сторони також обговорили позиції щодо вступу України до ЄС та НАТО, а також співробітництва у сферах цифрових технологій, атомної енергетики та оборонної промисловості.

Українська сторона, натомість, наполягає на тому, щоб Європа, і особливо Франція, брала участь у переговорах про припинення російської війни проти України.

Що відомо про позицію Ле Пен по Україні

Марін Ле Пен вважається одним із головних претендентів на пост президента Франції на виборах 2027 року. За опитуваннями, вона може вийти на перше місце за підсумками першого туру голосування.

При цьому політик раніше висловлювала захоплення російським диктатором Володимиром Путіним і виступала проти вступу України до Європейського Союзу.

Заяви Ле Пен про підтримку Києва прозвучали на тлі її колишніх обіцянок переглянути французьку фінансову допомогу Україні у разі перемоги на виборах.