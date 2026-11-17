И хотя Ле Пен сказала, что Париж будет оказывать материальную и гуманитарную помощь Киеву, она подчеркнула, что у Франции больше нет финансовых возможностей для дальнейшей денежной поддержки.

По словам политика, ее страна намерена выполнять уже взятые на себя обязательства перед Украиной. В частности, речь идет об участии Парижа в совместном кредите Европейского союза для Киева на сумму 90 млрд евро (около 99,2 млрд долларов).

В то же время Ле Пен подчеркнула, что состояние французских государственных финансов не позволяет стране предоставлять Украине дополнительную финансовую помощь.

Ле Пен готова встретиться с Зеленским

После встречи с украинским послом Вадимом Омельченко, французский политик попросила передать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готова встретиться с ним в Париже или Брюсселе.

По словам Омельченко, во время переговоров стороны также обсудили позиции насчет вступления Украины в ЕС и НАТО, а также сотрудничество в сферах цифровых технологий, атомной энергетики и оборонной промышленности.

Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на том, чтобы Европа, и особенно Франция, участвовала в переговорах о прекращении российской войны против Украины.

Что известно о позиции Ле Пен по Украине

Марин Ле Пен считается одним из главных претендентов на пост президента Франции на выборах 2027 года. Согласно опросам, она может выйти на первое место по итогам первого тура голосования.

При этом политик ранее выражала восхищение российским диктатором Владимиром Путиным и выступала против вступления Украины в Европейский союз.

Заявления Ле Пен о поддержке Киева прозвучали на фоне ее прежних обещаний пересмотреть французскую финансовую помощь Украине в случае победы на выборах.