Ле Пен різко посилила позиції перед виборами президента Франції

Лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен значно посилила свої позиції напередодні президентських виборів, які відбудуться у квітні наступного року.

Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження, опублікованого після рішення апеляційного суду, який скоротив термін заборони на її участь у виборах і фактично відкрив шлях до нової президентської кампанії.

Згідно з опитуванням Elabe, проведеним на замовлення BFM TV і La Tribune Dimanche серед 1503 повнолітніх респондентів, якби перший тур відбувся найближчої неділі, Ле Пен отримала б від 34% до 35,5% голосів.

Порівняно з березневим дослідженням її підтримка зросла приблизно на три відсоткові пункти.

На другому місці в одному із сценаріїв опинився колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп, якого готові підтримати близько 19% виборців.

Лідер партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон посідає третю позицію, проте в одному з варіантів його випереджає інший колишній глава уряду Габріель Атталь.

Що показав новий рейтинг

Автори дослідження також змоделювали можливий другий тур виборів. За всіма протестованими сценаріями Марін Ле Пен випереджає своїх основних конкурентів.

Її перевага залежно від суперника становить від 1,4 до 3,1 процентного пункту. Другий тур президентських виборів заплановано на 2 травня.

Голова дослідницької компанії Elabe Бернар Сананес наголосив, що електоральна база політика помітно розширилася.

"Вона лідирує серед пенсіонерів і у великих містах, а серед працюючого населення йде практично нарівні з Едуаром Філіпом. Те, що раніше було її слабкими сторонами, більше не є такими", - сказав Бернар Сананес.

Чому рейтинг зріс

Про намір знову балотуватися на пост президента Марін Ле Пен оголосила після рішення Апеляційного суду Парижа.

Суд зберіг обвинувальний вирок у справі про розтрату коштів Європейського союзу, проте скоротив термін заборони на участь у виборах із п'яти років до 15 місяців.

Оскільки цей період уже минув, політик отримала можливість брати участь у новій президентській кампанії.

Крім того, суд призначив Ле Пен один рік ув'язнення без реального ув'язнення. За даними судової інстанції, покарання, ймовірно, виконуватиметься з використанням електронного браслета.

Сама Ле Пен вже заявила, що оскаржила рішення у найвищій судовій інстанції Франції та має намір продовжити боротьбу за пост президента країни.