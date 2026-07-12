Ле Пен резко усилила позиции перед выборами президента Франции

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен значительно усилила свои позиции в преддверии президентских выборов, которые состоятся в апреле следующего года.

Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования, опубликованного после решения апелляционного суда, сократившего срок запрета на ее участие в выборах и фактически открывшего путь к новой президентской кампании.

Согласно опросу Elabe, проведенному по заказу BFM TV и La Tribune Dimanche среди 1503 совершеннолетних респондентов, если бы первый тур состоялся в ближайшее воскресенье, Ле Пен получила бы от 34% до 35,5% голосов.

По сравнению с мартовским исследованием ее поддержка выросла примерно на три процентных пункта.

На втором месте в одном из сценариев оказался бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, которого готовы поддержать около 19% избирателей.

Лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон занимает третью позицию, однако в одном из вариантов его опережает другой бывший глава правительства — Габриэль Атталь.

Что показал новый рейтинг

Авторы исследования также смоделировали возможный второй тур выборов. По всем протестированным сценариям Марин Ле Пен опережает своих основных конкурентов.

Ее преимущество, в зависимости от соперника, составляет от 1,4 до 3,1 процентного пункта. Второй тур президентских выборов запланирован на 2 мая.

Глава исследовательской компании Elabe Бернар Сананес отметил, что электоральная база политика заметно расширилась.

"Она лидирует среди пенсионеров и в крупных городах, а среди работающего населения идет практически наравне с Эдуаром Филиппом. То, что раньше было ее слабыми сторонами, больше не является таковыми", — сказал Бернар Сананес.

Почему рейтинг вырос

О намерении вновь баллотироваться на пост президента Марин Ле Пен объявила после решения Апелляционного суда Парижа.

Суд сохранил обвинительный приговор по делу о растрате средств Европейского союза, однако сократил срок запрета на участие в выборах с пяти лет до 15 месяцев.

Поскольку этот период уже истек, политик получила возможность участвовать в новой президентской кампании.

Кроме того, суд назначил Ле Пен один год лишения свободы без реального заключения. По данным судебной инстанции, наказание, вероятно, будет исполняться с использованием электронного браслета.

Сама Ле Пен уже заявила, что обжаловала решение в высшей судебной инстанции Франции и намерена продолжить борьбу за пост президента страны.