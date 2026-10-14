Ле Пен обещает прекратить финансирование Украины, если выиграет выборы

Кандидат от ультраправых в президенты Франции Марин Ле Пен продолжает раздавать обещания по "экономии на Украине". Политика не устраивает и вступление Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ле Пен будет экономить на Украине

Марин Ле Пен заявила FT, что в случае ее избрания президентом Франции она готова к "проверке на прочность" в отношениях с Евросоюзом. Политик планирует поработать над тем, чтобы существенно сократить его бюджет и полномочия.

Она также подвергла сомнению легитимность президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. Ле Пен считает, что глава ЕК "больше не имеет доверия многих правительств".

Лидер французского правопопулистского "Национального объединения" выразила сомнение относительно того, будет ли Париж поддерживать финансирование Украины со стороны ЕС.

Издание напоминает, что в рамках кредитной программы ЕС на сумму 90 миллиардов евро для военных и бюджетных нужд Украины выделение 45 миллиардов евро запланировано на 2027 год. Однако судьба дальнейшего финансирования Киева неизвестна.

Чиновники Еврокомиссии считают, что в 2027 году стране понадобится около 70 миллиардов евро дополнительных средств.

Марин Ле Пен уже пообещала прекратить оказание двусторонней помощи Украине (за исключением оперативной поддержки и обучения украинских военных). Она заявила, что "Франция больше не может себе этого позволить".

"Честным поведением относительно господина Зеленского было бы сказать ему - фактически предупредить: слушайте, мы не можем сделать больше, мы не в состоянии больше тянуть это бремя", - сказала она.

Ле Пен напомнила, что Украине уже был предоставлен кредит в 18 миллиардов евро от Франции (в рамках 90 миллиардов евро от ЕС - ред.).

Проект семилетнего бюджета ЕС предусматривает специальный инструмент финансирования Украины в объеме до 100 миллиардов евро. Однако Ле Пен стремится сорвать любое бюджетное соглашение, заблокировав половину вклада Франции.

Противница вступления Украины в ЕС

Ле Пен также подтвердила свое решительное несогласие с вступлением Украины в ЕС. Она назвала это равнозначным "совершению харакири", что приведет к потере суверенитета и "огромному экономическому ущербу" для Франции.

В то же время политик не назвала Россию прямо главной угрозой безопасности Европы.

"Знаете, я не могу заглянуть в голову Путину и не знаю планов господина Путина", - отметила она.