Ле Пен виступила проти подальшої фінансової допомоги Україні від Франції

Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що Париж не може продовжувати фінансової підтримки України в колишньому обсязі. При цьому вона виступила за збереження військової допомоги та навчання українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію LCI .

За словами Ле Пен, нинішня ситуація з державними фінансами вимагає від французької влади приймати рішення про пріоритети. Як один із прикладів вона навела витрати, пов'язані з підтримкою України.

"Я готова робити вибір", – заявила політик.

Яку допомогу готові зберегти

Ле Пен наголосила, що скорочення фінансової підтримки, на її думку, не повинно означати припинення допомоги Україні загалом.

"Це не є ворожим кроком щодо України. Ми можемо продовжувати навчати їх солдатів та армію, а також постачати їм обладнання для оборони, але фінансово ми більше не в змозі цього робити. Зрештою, не можна, з одного боку, стверджувати, що немає жодного євро на індексацію пенсій, а з іншого – знаходити мільярди на європейські внески".

Що Ле Пен сказала про Rafale

Окремо кандидат у президенти Франції висловилася про пропозицію деяких політиків направити французькі винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Києва.

Ле Пен вважає за правильне рішення президента Франції Еммануеля Макрона відмовитися від такого кроку. За її словами, відправлення літаків могло б призвести до безпосередньої участі Франції у війні.

При цьому вона запропонувала провести "мирну конференцію для завершення цього конфлікту", назвавши війну "справжньою кривавою бійнею", яка триває "довше, ніж Перша світова війна" і яку "необхідно припинити".

Ле Пен заявила про намір провести переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. До процесу вона також хотіла б залучити Німеччину, Польщу та Туреччину.

"Я вважаю, що історична роль Франції полягає саме в тому, щоб створити умови для переговорів, які відкриють шлях до миру - так само, як ми це зробили у випадку з В'єтнамом", - резюмувала вона.