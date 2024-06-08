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"Лайт-спека" в Києві та дощі в частині регіонів. Якою буде погода завтра

Україна, Субота 08 червня 2024 13:28
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"Лайт-спека" в Києві та дощі в частині регіонів. Якою буде погода завтра Фото: якою буде погода в Україні 9 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні в неділю, 9 червня, буде досить різноманітною. Зокрема, у Києві очікується так звана "лайт-спека", максимально до +29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.

"9 червня в Україні буде тепло чи спекотно. Протягом дня очікується +27..+32 градуси, на заході та півночі +23...+28 градусів", - розповіла вона.

При цьому завтра опади найбільш ймовірні в західній частині, в Житомирській та у Вінницькій областях.

"При грозах можливі шквали та град! На решті території України в неділю - сухо та сонячно", - додала Діденко.

У неділю в Києві повітря підсушиться сонцем, буде без опадів та +28....+29 градусів, тобто, як зазначила синоптик, до так званої "лайт-спеки".

Гроза в Україні

Через кліматичні зміни аномальні явища можуть траплятися частіше, ніж раніше. Зокрема останнім часом в Україні почастішали грози.

З цієї причини фахівці дали поради, як поводитися під час грому та блискавки, якщо вона вас застала, наприклад, удома або на відкритій місцевості.

Докладніше про те, де 9 червня очікуються грози – читайте у прогнозі погоди на вихідні.

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