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Пощастить із погодою небагатьом. Прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 07 червня 2024 18:30
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Пощастить із погодою небагатьом. Прогноз на вихідні в Україні Фото: якою буде погода в Україні у вихідні 8-9 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вихідні, 8-9 червня, в Україні знову будуть дощовими. Ситуація покращиться у неділю, але опади з грозами повністю не підуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота, 8 червня

У суботу, 8 червня, у більшості регіонів України йтиме дощі з грозами. Суха погода збережеться на сході та частково на півдні - у Криму, Донецькій та Луганській областях. На південному сході та північному сході, у Харківській області, опади очікуються без грому та блискавок.

Нічна температура буде досить різноманітною. На заході вночі буде найхолодніше - +12...+14 градусів, місцями - +13...+15. Значно тепліше вночі буде в інших регіонах України. Наприклад, у центрі до +18 градусів, на півдні та на південному сході максимально до +20.

Вдень місцями утримається справжня спека. Холодне буде в західних областях та на півночі, +24...+26, але подекуди і нижче, на Волині, до +22...+24. Найспекотніше буде на сході, до +29, на півдні та на південному сході (Дніпропетровська та Запорізька області) - до +30 градусів.

У Києві вночі очікується короткочасний дощ, +16...+18 градусів, удень опади також ймовірні, причому з грозою +24...+26.

Пощастить із погодою небагатьом. Прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні на 8 червня (meteo.gov.ua)

Неділя, 9 червня

У неділю, 9 червня, опадів очікується значно менше. А саме вони пройдуть:

  • у всіх західних регіонах;
  • у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій;
  • у Києві, у Київській, Чернігівській областях;
  • у Кіровоградській, Одеській областях.

При чому у цих регіонах опади пройдуть із грозами.

Вночі стане трохи холодніше. Термометри покажуть вночі +21 градус у Криму, найхолодніше буде за традицією на півночі та заході та частково в центрі - +13...+15. Вдень на заході та ближче до центру буде в середньому +25 градусів. В інших регіонах буде значно тепліше. Спека буде на півдні, сході та на південному сході, +29...+31 градусів.

У Києві вночі без опадів, +14...+16. Вдень без короткочасного дощу із грозами не обійдеться, +26...+28.

Пощастить із погодою небагатьом. Прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні на 9 червня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні з 10 червня в Україні

З понеділка, з 10 червня, в Україні відчутно похолодає. Зокрема, температура знизиться в західних, північних і більшості центральних областей.

Зазначимо, що середня місячна температура в червні 2024 в Україні прогнозується в межах +19...+23 градусів, у гірських районах +16...+19 градусів тепла, що на +1,5...+2 градуси вище за норму.

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