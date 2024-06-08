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"Лайт-жара" в Киеве и дожди в части регионов. Какая будет погода завтра

Украина, Суббота 08 июня 2024 13:28
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"Лайт-жара" в Киеве и дожди в части регионов. Какая будет погода завтра Фото: какой будет погода в Украине 9 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в воскресенье, 9 июня, будет достаточно разнообразной. В частности, в Киеве ожидается так называемая "лайт-жара", максимально до +29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

"9 июня в Украине будет тепло или жарко. В течение дня ожидается +27..+32 градуса, на западе и севере +23...+28 градусов", - рассказала она.

При этом завтра осадки наиболее вероятны в западной части, в Житомирской и Винницкой областях.

"При грозах возможны шквалы и град! На остальной территории Украины в воскресенье - сухо и солнечно", - добавила Диденко.

В воскресенье в Киеве воздух подсушится солнцем, будет без осадков и +28...+29 градусов, то есть, как отметила синоптик, до так называемой "лайт-жары".

Гроза в Украине

Из-за климатических изменений аномальные явления могут случаться чаще, чем раньше. В частности, в последнее время в Украине участились грозы.

По этой причине специалисты дали советы, как вести себя во время грома и молнии, если она вас застала, например дома или на открытой местности.

Подробнее о том, где 9 июня ожидаются грозы - читайте в прогнозе погоды на выходные.

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