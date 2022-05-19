"Лайфхак для выживания". Среди оккупантов набирает популярность выстрел себе в ногу

Согласно с обнародованным телефонным разговором между оккупантами, очевидно, что захватчики не хотят быть пушечным мясом для своего командования, которое отправляет их в самое пекло.

По словам одного из оккупантов, воевать каждый день становится все тяжелее. Зато его товарищ предлагает ему прострелить себе ноги украинским оружием.

Таким образом, российские военные пытаются сымитировать ранения от украинских бойцов, надеясь на дальнейшую госпитализацию в России.

В видео присутствует ненормативная лексика.