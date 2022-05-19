"Лайфхак для виживання". Серед окупантів набирає популярність постріл собі в ногу

Згідно з оприлюдненою телефонною розмовою між окупантами, очевидно, що загарбники не бажають бути гарматним м’ясом для свого командування, яке відправляє їх у самісіньке пекло.

За словами одного зі солдатів, воювати щодня стає все тяжче. Натомість його товариш пропонує йому прострілити собі ноги українською зброєю.

Таким чином, російські військові намагаються зімітувати поранення від українських бійців, сподіваючись на подальшу госпіталізацію до Росії.

У відео присутня ненормативна лексика.