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"Мясо" с музейным оружием. Принудительно "мобилизованный" рассказал о планах сбежать с войны

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 15:41
"Мясо" с музейным оружием. Принудительно "мобилизованный" рассказал о планах сбежать с войны Фото: принудительно "мобилизованный" рассказал о планах сбежать с войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Разведка Украины обнародовала разговор принудительно "мобилизованного" гражданского с "ДНР". Он рассказал о том, как планирует сбежать с войны, поскольку для оккупантов он лишь "мясо".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины

По словам "мобилизованного", сбежать с войны планирует его подразделение до конца мая. Вместе с ними же пойдет комбат и полковник из штаба.

"У нас есть "мосинки" (винтовки Мосина, - ред.), это снайперские винтовки, 43-го года. На них русские смотрят, зачем это вам? Это же музейный экспонат. Нас называют "святые". Мы спрашиваем "почему"? Они говорят, вы же ходите без снаряжения, без каски. Чеченцы называют мясом",- отметил "мобилизованный".

По его словам, оккупанты отправили его подразделение неофициально, как "груз 200".

"Поэтому, если скажут что дезертир, да пошел ты. Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно",- отметил мужчина.

В видео есть ненормативная лексика.

Напомним, РБК-Украина писало о том, Россия начала вводить агентов в собственные воинские подразделения, чтобы нейтрализовать оккупантов, которые не имеют желания воевать против Украины.

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