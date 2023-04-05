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Лаврову примарилася "війна в гарячій стадії" між РФ і США

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія і Сполучені Штати нібито перебувають зараз у "гарячій стадії війни". Оскільки Вашингтон надає зброю Україні для захисту від російської агресії.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

"Ми справді перебуваємо в гарячій фазі війни, тому що воюють українські "нацисти" американською зброєю насамперед, і американська адміністрація щоразу погрожує дедалі більш далекобійні та смертоносні системи постачати. Але відносини, я вважаю, потрібно підтримувати", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін звинуватив США на початку війни проти України.

Крім того, раніше Путін заявляв, що нинішні міжнародні проблеми нібито почалися після розвалу СРСР.

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