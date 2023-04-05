Лаврову примарилася "війна в гарячій стадії" між РФ і США

"Ми справді перебуваємо в гарячій фазі війни, тому що воюють українські "нацисти" американською зброєю насамперед, і американська адміністрація щоразу погрожує дедалі більш далекобійні та смертоносні системи постачати. Але відносини, я вважаю, потрібно підтримувати", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін звинуватив США на початку війни проти України.

Крім того, раніше Путін заявляв, що нинішні міжнародні проблеми нібито почалися після розвалу СРСР.

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