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Лаврову привиделась "война в горячей стадии" между РФ и США

Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия и Соединенные Штаты якобы находятся сейчас в "горячей стадии войны". Поскольку Вашингтон предоставляет оружие Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские "нацисты" американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать", - заявил он.

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин обвинил США в начале войны РФ против Украины.

Кроме того, ранее Путин заявлял, что нынешние международные проблемы якобы начались после развала СССР.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛавровВойна России против Украины