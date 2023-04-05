Лаврову привиделась "война в горячей стадии" между РФ и США

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские "нацисты" американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать", - заявил он.

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин обвинил США в начале войны РФ против Украины.

Кроме того, ранее Путин заявлял, что нынешние международные проблемы якобы начались после развала СССР.

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