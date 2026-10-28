У Лаврова зробили неоднозначну заяву про переговори України, США та РФ в Абу-Дабі

Заява Рябкова

Рябков назвав розмови про зустріч саме в Абу-Дабі "передчасними".

Він не підтвердив, що тристоронні мирні переговори між США, Росією та Україною відбудуться в Абу-Дабі. Хоча раніше РФ вже обговорювала Абу-Дабі як місце їх проведення.

"Щодо переговорів в Абу-Дабі поки говорити передчасно. Звісно, попереднє розуміння, що найближчим часом відбудеться такий контакт, і Абу-Дабі як місце його проведення також згадувалося, - усе це так. Але загалом ми поки перебуваємо на етапі підготовки", - каже він.

Водночас про скасування переговорів Рябков не оголосив.

Дипломат також заявив, що з адміністрацією Трампа ведеться щільний та інтенсивний діалог. Росія нібито розраховує на зусилля США у досягненні "сталого врегулювання в Україні з урахуванням причин конфлікту".

Що з датою перемовин

Водночас помічник російського диктатора Юрій Ушаков та прессекретар Путіна Дмитро Пєсков майже в унісон виступили з заявами щодо дати мирних перемовин.

"Дата тристоронніх переговорів в Абу-Дабі незабаром буде озвучена", - каже Ушаков.

Також він не підтвердив, що переговори заплановані на 10 листопада.

Ще помічник Путіна сказав, що європейців не збираються запрошувати за стіл переговорів щодо України.

Пєсков виступив з подібною заявою. За його словами, Кремль повідомить, коли стане відома дата "тристоронніх переговорів щодо України в Абу-Дабі між представниками Москви, Вашингтона та Києва".