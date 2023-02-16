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У Лаврова знову погрозили ударами. Цього разу по об'єктах України у космосі

Фото: МЗС Росії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Компоненти "громадянської інфраструктури" в космосі, яка надається Україні для використання у військових цілях, можуть стати законною метою для удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтина Воронцова.

"Ризики перетворення космосу на плацдарм агресії та війни набули цілком конкретних обрисів", - заявив він.

Як повідомлялося, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що ЗСУ можуть законно атакувати будь-які російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати "ядеркою" після заяв про передачу Україні далекобійних ракет.

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