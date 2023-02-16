У Лаврова знову погрозили ударами. Цього разу по об'єктах України у космосі

Компоненти "громадянської інфраструктури" в космосі, яка надається Україні для використання у військових цілях, можуть стати законною метою для удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтина Воронцова.
"Ризики перетворення космосу на плацдарм агресії та війни набули цілком конкретних обрисів", - заявив він.
Як повідомлялося, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що ЗСУ можуть законно атакувати будь-які російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати "ядеркою" після заяв про передачу Україні далекобійних ракет.
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