У Зеленського назвали законні цілі для атак українських військових
Українські захисники можуть законно атакувати будь-які російські об’єкти на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Будь-які російські об’єкти на окупованій території є законними військовими цілями для атаки Збройними силами України. Будь-який контрнаступ та деокупація територій підпадає під концепцію оборонної війни", - написав він.
Подоляк зазначив що це є абсолютною аксіомою для керівництва України і наших союзників.
Нагадаємо, у Пентагоні зазначили, що РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них дозволяють українським бійцям вражати цілі, зокрема в Криму.
Раніше повідослялося, що Україна готова узгоджувати з США цілі для атак, якщо вони передадуть нам ракетні системи ATACMS.
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