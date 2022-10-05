ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського назвали законні цілі для атак українських військових

Новость на русском →
Середа 05 жовтня 2022 15:12
У Зеленського назвали законні цілі для атак українських військових Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники можуть законно атакувати будь-які російські об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Будь-які російські об’єкти на окупованій території є законними військовими цілями для атаки Збройними силами України. Будь-який контрнаступ та деокупація територій підпадає під концепцію оборонної війни", - написав він.

Подоляк зазначив що це є абсолютною аксіомою для керівництва України і наших союзників.

Нагадаємо, у Пентагоні зазначили, що РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них дозволяють українським бійцям вражати цілі, зокрема в Криму.

Раніше повідослялося, що Україна готова узгоджувати з США цілі для атак, якщо вони передадуть нам ракетні системи ATACMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк ВСУ
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати