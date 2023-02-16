У Лаврова снова пригрозили ударами. На этот раз по объектам Украины в космосе

Компоненты "гражданской инфраструктуры" в космосе, которая предоставляется Украине для использования в военных целях, могут стать законной целью для удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова.
"Риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания", - заявил он.
Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ могут законно атаковать любые российские объекты на временно оккупированных территориях.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать "ядеркой" после заявлений о передаче Украине дальнобойных ракет.
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