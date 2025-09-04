У Лаврова заявили, що РФ не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні

Зокрема, на полях Східного економічного форуму (ВЕФ) Захарова виступила з брифінгом. Як завжди, вона не обійшлася без теми України, прокоментувавши пресі плани ЄС щодо можливого відправлення військ у рамках забезпечення гарантій безпеки.

"Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну й таку, що підриває будь-яку безпеку, іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм (Заходу - ред.) якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції", - сказала Захарова.

Також за її словами, запитувані Україною гарантії безпеки для себе стануть "гарантіями небезпеки" для європейського континенту.

Крім того, Захарова прокоментувала схвалення Вашингтоном можливої угоди з продажу Україні ракет та іншого озброєння. Вона стверджує, що таке рішення нібито йде на противагу зі словами Білого дому про врегулювання ситуації між РФ та Україною.