У Лаврова заявили, что РФ не будет обсуждать размещение иностранных войск в Украине

В частности, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Захарова выступила с брифингом. Как обычно, она не обошлась без темы Украины, прокомментировав прессе планы ЕС по возможной отправке войск в рамках обеспечения гарантий безопасности.

"Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую безопасность иностранную интервенцию в Украине. Это нужно им (Западу - ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", - сказала Захарова.

Также по ее словам, запрашиваемые Украиной гарантии безопасности для себя станут "гарантиями опасности" для европейского континента.

Кроме того, Захарова прокомментировала одобрение Вашингтоном возможной сделки по продаже Украине ракет и другого вооружения. Она утверждает, что такое решение якобы идет в противоположность со словами Белого дома об урегулирования ситуации между РФ и Украиной.