Команда главы МИД РФ Сергея Лаврова начала утверждать, что Эстония якобы находится на грани развязывания открытой войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

Во вражеском дипломатическом ведомстве заявили, что 23 ноября вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги.

Ему якобы заявили о решительном протесте в связи с обвинением России в неудачной попытке поджога предприятия ВПК под Таллинном и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря 2026 года.

В МИД РФ также цинично врут, что подобные поспешные обвинения "в который раз раскрывают ярую русофобскую сущность эстонского режима".

"О последствиях такого шага в Таллинне, похоже, не задумываются всерьез. Закрытие государственной границы в первую очередь нанесет очередной удар по эстонской экономике и бумерангом обернется как для самого Таллинна, так и для его союзников по ЕС и НАТО", - угрожают в команде Лаврова.

Более того, в МИД РФ назвали решение Эстонии "очередной антироссийской затеей, пополняющей копилку многочисленных вражеских действий, предпринятых этим прибалтийским государством за прошлые годы".

Также Москву возмущает то, что Таллинн продолжает активно поддерживать Украину в ходе ее самообороны от российской агрессии.

"Эстонскому дипломату было снова указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией", - заявили в МИД РФ.

Кроме того, в команде Лаврова жалуются, что Эстония пытается препятствовать передвижению российских грузовых судов в Балтийском море.

Российские дипломаты также возмущены, что Таллин ввел полный запрет на транзит российского и белорусского зерна через эстонскую территорию.

"В Эстонии набирают обороты репрессивные действия, направленные против русскоязычных и инакомыслящих жителей этой страны, не готовых слепо следовать официальным нарративам власти по поводу тотального очернения России", - цинично врут в МИД РФ.

В команде Лаврова также пригрозили, что Россия оставляет за собой право принять комплексные политико-дипломатические меры, "направленные на защиту национальных интересов России и законных прав граждан РФ".