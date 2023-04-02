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Блінкен та Лавров поговорили вперше з липня минулого року, але не про Україну

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Москва, Неділя 02 квітня 2023 17:44
Блінкен та Лавров поговорили вперше з липня минулого року, але не про Україну Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське росЗМІ "ТАСС".

Лавров і Блінкен обговорили затримання журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.

"Лавров звернув увагу Блінкена на необхідність поважати рішення російської влади щодо Гершковича, якого затримали на гарячому", - заявили в МЗС РФ.

У відомстві також додали, що Лавров і Блінкен під час телефонної розмови нібито торкнулися деяких актуальних питань двостороннього характеру.

Зі свого боку WSJ повідомляє, що під час переговорів Блінкен домагався звільнення і справедливого поводження із затриманим журналістом.

Зокрема, держсекретар сказав Лаврову, що тривале утримання під вартою Гершковича та іншого несправедливо затриманого американця Пола Вілана "є неприйнятним", і вони мають бути негайно звільнені.

Нагадаємо, 30 березня журналіста WSJ Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують у нібито "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортівський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулася до Росії з вимогою звільнити кореспондента, якого затримали співробітники ФСБ.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон рішуче засуджують арешт журналіста.

Детальніше про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Лавров
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