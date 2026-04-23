За словами Панкіна, остаточне рішення про поїздку ухвалюватимуть пізніше.

"Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що станеться до цього", - сказав він журналістам у штаб-квартирі ООН.

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" відбудеться в Маямі 14-15 грудня 2026 року.

Як пишуть росЗМІ, російська делегація високо оцінила підсумки першої підготовчої зустрічі представників держав у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що можливість участі російського диктатора Володимира Путіна в саміті G20 у США 2026 року залежить від динаміки розвитку російсько-американських відносин. Таку заяву зробила Світлана Лукаш, яка представляє РФ у "Великій двадцятці", під час заходів Генеральної Асамблеї ООН.

Однак у березні прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що Путін не планує відвідувати G20 у Маямі.

Саміт G20

Як відомо, саміт G20 - це щорічна зустріч лідерів найбільших економік світу, де обговорюють ключові глобальні питання. Саміт проводиться з метою координації економічної політики та реагування на глобальні кризи.

Серед країн-учасниць саміту - США, Китай, ЄС, Індія, Японія та інші. У G20 беруть участь глави країн, а міністри ведуть паралельні переговори.

Рішення "Великої двадцятки" впливають на світову економіку, фінансові ринки та міжнародну політику, хоча вони не є юридично обов'язковими.